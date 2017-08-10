Провода над Невским проспектом хотят убрать в 2018 году

В Петербурге в следующем году могут реализовать проект «Чистое небо». Он предполагает ликвидацию проводов над Невским проспектом.

Глава комитета по транспорту Александр Головин заявил, что у Петербурга уже есть необходимые троллейбусы с автономным ходом до 12 километров. Эту идею поддержал вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин. Трудность состоит в том, что над Невским проспектом протянуто множество нетроллейбусных проводов, передает АБН.

Идея полностью убрать электрические провода с Невского обсуждается уже несколько лет. Ранее все упиралось в интенсивное троллейбусное движение на проспекте.