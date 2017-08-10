В Пулково может появиться лоукостер Air Asia

Руководство Петербурга планирует создать на базе терминала «Пулково-2» крупный пересадочный узел для лоукостеров, передает АБН со ссылкой на главу комитета по транспорту правительства Петербурга Александра Головина.

По его словам, данный терминал пока существует без особых удобств для пассажиров, что позволит иностранным авиакомпаниям держать конкурентные цены на перелеты из Северной столицы.

Интерес к проекту уже проявил известный лоукостер AirAsian, летающий в Гонконг, Сингапур, Вьетнам.

Кроме того, венгерский лоукостер Wizz Air с конца августа запускает прямые рейсы из Петербурга в Будапешт. Это первая низкобюджетная зарубежная авиакомпания, которая вылетит из Пулково.