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Жители Калининского района вышли на пикеты против уплотнительной застройки

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© Фото: участники акции
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    Люди встали с плакатами у районной администрации, комитета по градостроительству и Смольного.

    В четверг утром, 10 августа, трое жителей Калининского района вышли с плакатами к районной администрации, комитету по градостроительству и Смольному, выразив свой протест против уплотнительной застройки вместо обещанных социальных объектов.

    Фото: участники акции
     

    Как рассказал «Санкт-Петербург.ру» участник акции Федор Кушнаренко, который стоял с плакатом у Смольного, пикеты планировались заранее и по счастливой случайности проходят на следующий день после разговора президента РФ Владимира Путина с губернатором Георгием Полтавченко. На нем глава государства заявил, что не знал о такой проблеме петербуржцев, как уплотнительная застройка.

    «Думаю, это лицемерие, и администрация президента в курсе о проблеме уплотнительной застройки в нашем городе. Скоро у нас выборы президента, и Путин решил озвучить ее», - считает житель Калининского района.

    По его словам, Полтавченко вряд ли бросит свои силы на решение этой проблемы. «Ему бы главное день простоять, да ночь продержаться», - отметил Кушнаренко.

    Ранее Министерство обороны РФ продало на торгах участок земли в квартале к западу от Кушелевской дороги, где уже сейчас в новостройках проживает около 30 тыс. человек.  Изначально проект планировки проданного участка предусматривал возведение детского сада, спорткомплекса и паркингов.

    Однако покупатель – компания «Росстройинвест» - позже попросил у властей разрешения построить вместо «социалки» еще четыре многоэтажных жилых дома, и власти решили пойти застройщику на встречу, что возмутило местных жителей.

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