Жители Калининского района вышли на пикеты против уплотнительной застройки

В четверг утром, 10 августа, трое жителей Калининского района вышли с плакатами к районной администрации, комитету по градостроительству и Смольному, выразив свой протест против уплотнительной застройки вместо обещанных социальных объектов.

Фото: участники акции

Как рассказал «Санкт-Петербург.ру» участник акции Федор Кушнаренко, который стоял с плакатом у Смольного, пикеты планировались заранее и по счастливой случайности проходят на следующий день после разговора президента РФ Владимира Путина с губернатором Георгием Полтавченко. На нем глава государства заявил, что не знал о такой проблеме петербуржцев, как уплотнительная застройка.

«Думаю, это лицемерие, и администрация президента в курсе о проблеме уплотнительной застройки в нашем городе. Скоро у нас выборы президента, и Путин решил озвучить ее», - считает житель Калининского района.

По его словам, Полтавченко вряд ли бросит свои силы на решение этой проблемы. «Ему бы главное день простоять, да ночь продержаться», - отметил Кушнаренко.



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