Албин: Ждем инструкций FIFA по демонтажу выкатного поля на «Зенит-арене»

Медиагородок, который расположен в зоне выкатного поля «Зенит-арены», может быть демонтирован только после того, как FIFA объявит свои условия. Об этом на своем канале в Telegram сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

По его словам, прежде чем разбирать медиагородок, необходимо понять, где и как его необходимо будет собрать снова. Технические требования к его устройству на Кубок конфедераций и на чемпионат мира в следующем году отличаются друг от друга, но конкретных инструкций от FIFA еще не поступало.

Во время Кубка конфедераций медиагородок был расположен в месте, куда должно заезжать выкатное поле арены, что сделало это технически невозможным.

Ранее стало известно, что ФК «Зенит» возвращается на стадион «Петровский» из-за проблем с крышей на «Зенит-арене». В настоящий момент ее демонтируют.