Ремонт дороги и ДТП собрали на КАД самую большую пробку за неделю

Самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю зафиксирована утром в четверг, 10 августа, на КАД. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», ее длина превысила 7 километров.

Пробка образовалась из-за ремонта на КАД. Стоит внешнее кольцо от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.

В противоположном направлении, на внутреннем кольце, также наблюдается затор. Очевидцы сообщают о ДТП.

Фото: «Яндекс.Пробки»