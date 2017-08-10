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С 11 августа жителей Петербурга ждут ограничения движения

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© Фото: moyidorogi.ru

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Ремонт перекроет сразу несколько улиц в разных районах города.

С пятницы, 11 августа, в Петербурге перекроют сразу несколько улиц. Автолюбителей просят быть внимательнее и заранее изучить маршруты объездов.

Так, в связи с прокладкой электрокабеля с 11 августа по 7 сентября будет перекрыта улица Фурштатская от проспекта Чернышевского до Друскеникского переулка.

На проспекте Обуховской обороны продолжается капитальный ремонт трамвайных путей, из-за которого с 11 по 31 августа ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны у улицы Шелгунова, у Ново-Александровской улицы и у улицы Грибакиных.

Реконструкция газопровода с 11 по 31 августа ограничит движение транспорта по Гражданскому проспекту от проспекта Науки до улицы  Верности.

С 11 по 20 августа работы по благоустройству территории перекроютдвижение по проспекту Юрия Гагарина, от Бассейной улицы до Кузнецовской улицы. 

С 11 августа по 27 сентября работы по ремонту Приморского шоссе (город Сестрорецк) ограничат движение транспорта на участке от Тарховской улицы до переулка Свободы. До 27 сентября также будет ограничено движение по Малой Ленинградской улицы в Сестрорецке у Приморского шоссе.

Кроме того, с 11 августа по 15 октября из-за ремонта ограничат движение транспорта по Пантелеймоновскому мосту.

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