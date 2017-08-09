Ученые: Человек может запоминать информацию во сне

Ученые считает, что человеческий мозг может обучаться в определенные фазы сна, передает АБН со ссылкой на результаты исследований.

Эксперимент был проведен над 23 добровольцах. Исследователи подключили испытуемых к электроэнцефалографам в то время, пока они спали. Во время фаз глубокого и быстрого сна включались аудиозаписи с определенными звуковыми паттернами. После добровольцев вопросили «вспомнить» услышанные композиции.

Таким образом, ученые изучали три фазы сна. Первую называют Rapid Eye Movement (REM) – фаза быстрого сна, во время которой обычно снятся сны и которая отличается быстрыми движениями глаз спящего. Фазы N2 и N3 являются фазами глубокого медленного сна, N2 отличается более «легким» сном.

В результате эксперимента выяснилось, что звуки, «изученные» во время сна N2 будто стираются из памяти. Проигранные во время N3 мелодии были не только забыты добровольцами, но и тяжелее учились наутро в сравнении с ранее не услышанными мелодиями. Наиболее возможным обучение во время сна оказалось в стадии REM.