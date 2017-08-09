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Интервалы движения общественного транспорта в Петербурге могут увеличиться

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© Фото: StroyPuls.ru

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Этого требуют реалии сегодняшней жизни.

В правительстве Петербурга не исключают, что после оптимизации маршрутной сети возможно увеличение интервалов движения общественного транспорта, передает АБН слова главы комитета по транспорту Александра Головина.

Он заявил о том, что комитет провел анализ пассажирских потоков в Северной столицы, на основе которого готовится план оптимизации маршрутной сети.

Головин считает, что такая  оптимизация необходима: многие действующие маршруты планировались в 1970—1980-ые годы.

После ее запуска на некоторых маршрутах время ожидания может быть увеличено с двух до шести минут.

По слвоам Головина, аткой анализ был проведен впервые за 10 лет.     

                   

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