Интервалы движения общественного транспорта в Петербурге могут увеличиться

В правительстве Петербурга не исключают, что после оптимизации маршрутной сети возможно увеличение интервалов движения общественного транспорта, передает АБН слова главы комитета по транспорту Александра Головина.

Он заявил о том, что комитет провел анализ пассажирских потоков в Северной столицы, на основе которого готовится план оптимизации маршрутной сети.

Головин считает, что такая оптимизация необходима: многие действующие маршруты планировались в 1970—1980-ые годы.

После ее запуска на некоторых маршрутах время ожидания может быть увеличено с двух до шести минут.

По слвоам Головина, аткой анализ был проведен впервые за 10 лет.