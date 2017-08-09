Чаще всего жители Петербурга фотографируются в Instagram в Ледовом дворце

В университете ИТМО разработали компьютерный алгоритм, который может по постам в Instagram найти самые популярные мест города, сообщает "Деловой Петербург".
Самым популярным среди театров и музеев оказался Ледовый дворец. Он обогнал по числу снимков даже Мариинский театр.
В категории "Улицы и мосты" популярнее всего у местных жителей оказались Александровская колонна и набережная реки Фонтанки.
Самыми популярными кафе оказались "Счастье" на Рубинштейна, творческий квартал "Голицын Лофт" и Mickey & Monkeys. Лидером в категории "остальные" стал Лофт Проект ЭТАЖИ.