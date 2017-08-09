Картина дня: метро, Полтавченко и Цой

По версии Монитора, самая популярная новость в петербургских СМИ 9 августа касается графика работы двух станций метро – «Спасской» и «Звенигородской». Первыми об этом написала «Фонтанка» (15:15), «Бумага» (15:25) и «Санкт-Петербург.ру» (15:35).

Стало известно, что Смольный отказался менять график их работы. В середине июля петербургская подземка сообщила, что с сентября они будут работать лишь до 20 часов. Метрополитен пошел на нововведения из-за небольшой загруженности станций. Таким образом подземка могла сэкономить на обслуживании станций.

Вторая по популярности тема дня касается встречи Георгия Полтавченко и Владимира Путина. Градоначальник пообещал президенту закрыть полигон твердых отходов «Новоселки».

Этот полигон, принадлежащий подведомственному петербургскому комитету по благоустройству ГУП МПБО-2, волнует петербуржцев уже давно. Полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Именно это стало причиной недовольства жителей северных районов Петербурга – им не дает покоя неприятный запах, идущий с полигона.

Третья тема дня пришла в Петербург из Москвы. Там жители Арбата просят перенести стену Цоя в Северную столицу. «Я прекрасно понимаю и ту, и другую аудиторию: молодежь, для которой он остается кумиром, и другую сторону жителей, которая четко и ясно говорит о том, какое отношение Цой имел к Арбату, и эту стену надо, как одно из предложений, убрать в "Лужники", а второе - "перевезти" в Питер. И такие предложения были», - рассказал глава округа Евгений Бабенко, на чьей территории и находится стена Цоя.

Самыми оперативными 9 августа стали «Фонтанка», «Деловой Петербург» и «Невские новости».