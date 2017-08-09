Движение судов по реке Пряжка перекроют ради съемок фильма

В пятницу, 11 августа, на два часа закроют участок реки Пряжка, которая находится в Адмиралтейском районе Северной столицы. Об этом информирует пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Участок акватории реки Пряжки от Матисова моста до Банного моста будет закрыт для судов на два часа с 11.00 до 13.00.

В комитете добавили, что движение судов будет ограничено в связи со съемками фильма «Ты можешь».