Авиакомпании остались без метеосводок от Росгидромета

Российские и зарубежные авиаперевозчики с 4 июля не получают метеоданные по российским аэропортам от структуры Росгидромета «Авиаметтелеком», сообщают Известия.

Это произошло из-за изменения порядка оплаты за предоставление метеосводок, теперь «Авиаметтелеком» не получает плату за предоставленную информацию.

Теперь авиакомпаниям пришлось самим обработки метеоданных, а некоторые обратились в международные структуры гражданской авиации.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 19 июля поручил срочно обеспечить восстановление передачи метеоданных. По словам представителей отрасли, ситуация может разрешиться только после того, как объявленные «Авиаметтелекомом» тарифы будут утверждены ФАС.

По словам главы Росгидромета Александра Фролова, сложившаяся ситуация создала реальную угрозу остановки работы метеорологических органов в 250 аэропортах.