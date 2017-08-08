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МВД прекратило дело в отношении ректора университета Герцена

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© Фото: rg.ru

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Сергей Богданов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями.

ГУ МВД по Петербургу и области  в последний приняло решение  закрыть дело о злоупотреблении должностными полномочиями Сергеем Богдановым, который до сих пор исполняет обязанности главы Герценовского университета.

Материалы, на основании которых было принято такое решение, сейчас находятся на утверждении в городской прокуратуре. В настоящий момент надзорное ведомство не приняло решение завизировать их или вернуть на доработку в ГСУ, передает «Фонтанка».

Дело о растрате средств было заведено 19 июля. Следствие считало, что с 2014 по 2016 годы Богданов, будучи проректором СПбГУ по обеспечению программ по направлениям востоковедение, африканистика, искусство и филология, подписал акты о проведенных работах по договорам с Московским исламским институтом (СИИ).

Преподаватели МИИ должны были прочитать серию лекций, а также поставить в СПбГУ необходимую для курса литературу. Но, как считает следствие, эти договоренности не были выполнены. Ущерб от этого составил 11,6 млн рублей.

Проверка в отношении Богданова началась весной после жалоб госунивериситета. По словам руководства вуза, госуниверситет оказывал содействие правоохранительным органам. 

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