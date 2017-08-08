Депутат ЗакСа Ковалев требует отменить строительство Театра Аллы Пугачевой

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Заксобрании Петербурга Алексей Ковалев обратился к вице-губернатору Северной столицы Игорю Албину с требованием отменить решение о строительстве Театра Аллы Пугачевой.

В своем обращении Ковалев напоминает, что создатели проекта Театра Аллы Пугачевой в 2011 году получили землю в аренду целевым назначением, без аукциона.

Это уже второй протест парламентария против данной стройки. Ранее, в 2017 году, по его иску разрешение на строительство огромного театрально-гостиничного комплекса в устье реки Смоленки признали недействительным, так как в центре участка под будущим театром по плану должна была пройти магистраль.

В августе этого года стало известно, что между застройщиком и Комитетом имущественных отношений Петербурга заключено мировое соглашение. Благодаря ему, нынешний арендатор земли – компания «Театр песни», главным акционером которой является предприниматель Евгений Финкельштейн, - сможет возродить проект строительства, стартовавший в 2011 году при личном участии Аллы Пугачевой и покровительстве Валентины Матвиенко.

Как сообщал «Санкт-Петербург.ру», театр песни Пугачевой начнут строить во второй половине 2018 года. Гендиректор инвестора Юрий Голованов сообщал, что заявка в городской комитет по инвестициям будет подана уже на этой неделе. Голованов уточнил, что минимум девять месяцев уйдет на проектирование. Он также добавил, что инвестиции в строительные работы составят менее 400 млн долларов.

История проекта в устье Смоленки на Васильевском острове продолжается почти десять лет. Землю под застройку в свое время передала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Изначально инвестор хотел построить театральный комплекс в виде буквы «П». После протестов градозащитников концепцию поменяли.

В 2012 году акционеры ООО «Театр песни Аллы Пугачевой» вместе с самой артисткой встречались с губернатором Георгием Полтавченко, который пообещал содействовать проекту. Позже в суд обратился депутат ЗакСа Алексей Ковалев, по иску которого разрешение на строительство признали недействительным, так как в центре участка под застройку должна была пройти магистраль.

В 2016 году певица Алла Пугачева вышла из проекта. С тех пор компания носит название «Театр песни». Основной акционер ООО — предприниматель Евгений Финкельштейн. При этом доля принадлежит дочери Пугачевой – Кристине Орбакайте.