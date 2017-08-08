Суд приостановил выдворение из РФ журналиста «Новой газеты» Али Феруза

Московский городской суд приостановил исполнение решения о депортации журналиста «Новой газеты» Али Феруза (Худоберди Нурматова) в Узбекистан, передает «Медиазона».

Адвокат Филипп Шишов пояснил, что суд постановил содержать Феруза в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ) до окончательного решения ЕСПЧ.

При этом журналиста «Новой газеты» могут выпустить и до окончательного решения ЕСПЧ, если Россия предоставит ему статус беженца. По словам Шишова, решения ЕСПЧ можно ждать год.

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Ранее Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Он является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства.

Корреспондент работает в «Новой газете» с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

В среду, 2 августа, стало известно, что Худоберди Нурматов (настоящее имя журналиста) пытался покончить с собой.