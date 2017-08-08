В Красносельском районе 8 августа испытают трубы на прочность

Во вторник, 8 августа, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» повторно испытает теплосети Красносельского района на плотность и прочность.

Испытают тепловые сети, проходящие по улице Червонного Казачества, улице Морской Пехоты, улице Маршала Казакова - от проспекта Маршала Жукова до улицы Котина, по проспекту Маршала Жукова до Петергофского шоссе, а также улице Маршала Захарова до улицы Десантников.

Энергетики призывают всех жителей и гостей Северной столицы быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении любых признаков повреждений просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного телефона – 112).