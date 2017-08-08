Адвокат режиссера Учителя подозревает зампрокурора Симферополя в коррупционных связях с Поклонской

Руководителям кинотеатров Крыма разослана бумага за подписью заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, в которой утверждается, что в рекламных трейлерах к фильму "Матильда" "грубо оскорбляются религиозные чувства верующих, публично оскверняются святыни православной веры, образы Царственных страстотерпцев – святого Государя Николая II и святой Государыни Александры Федоровны".

В прокуратуре региона считают, что это нарушает требования закона "О рекламе" и ряда других нормативных актов, о чем и сообщается руководителям крымских кинотеатров в прокурорском предостережении. При этом в документе сообщается, что в кинотеатрах Симферополя "в настоящее время рекламные трейлеры к фильму "Матильда" не транслируются", а данный вопрос был рассмотрен прокуратурой города по обращению депутата ГД Натальи Поклонской.

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Константин Добрынин обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить обстоятельства появления прокурорского предостережения по поводу трейлера к фильму "Матильда", которое не имеет номера и даты, передает "Фонтанка".

Добрынин просит принять по результатам проверки соответствующие меры вплоть до привлечения его к уголовной ответственности в случае, если будут выявлены «признаки превышения должностных полномочий, принуждения к отказу от совершенной сделки, и иных противоправных действий.

Адвокат режиссера также обратил внимание Генпрокурора, что "есть основания предполагать, что заместитель прокурора города Симферополя Республики Крым принял к рассмотрению обращение депутата ГД Поклонской, в котором, по сути, выражается несогласие с правовыми выводами и решениями, принятыми Генеральной прокуратурой РФ в конце 2016 и начале 2017 годов".

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"При этом возможно предположить, что прокурорский работник руководствовался не требованиями российского законодательства и руководящих приказов Генерального прокурора РФ, а иными, в том числе коррупционными соображениями", – говорится в письме Добрынина.

"Нам до сих пор трудно поверить, что эта бумага реальна, но если это так, Россию ждут весёлые времена и теперь прокуратура Симферополя, а не Генеральная прокуратура России будет выносить окончательный вердикт о нарушении закона. Поэтому очень ждем реакции Юрия Чайки", - передает издание слова адвоката.

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра. По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на "Первом канале", но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму "Матильда" в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария.

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме "Матильда" оскорбления чувств верующих.