  • 8 Август 2017
USD 09.08.2017 59.9886 -0.0719
USD ММВБ 16:16 59.98500  
EUR 09.08.2017 70.8405 -0.0009
EUR ММВБ 16:16 70.8200  
Нефть($) 08.08.2017 52.21 0.06
Нефть(p) 08.08.2017 3132.00 -0.16

Адвокат режиссера Учителя подозревает зампрокурора Симферополя в коррупционных связях с Поклонской

Автор:


© Фото: НТВ

Темы дня

По его словам, кинотеатры Крыма получили предостережения от прокуратуры региона.

Руководителям кинотеатров Крыма разослана бумага за подписью заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, в которой утверждается, что в рекламных трейлерах к фильму "Матильда" "грубо оскорбляются религиозные чувства верующих, публично оскверняются святыни православной веры, образы Царственных страстотерпцев – святого Государя Николая II и святой Государыни Александры Федоровны".

В прокуратуре региона считают,  что это нарушает требования закона "О рекламе" и ряда других нормативных актов, о чем и сообщается руководителям крымских кинотеатров в прокурорском предостережении. При этом в документе сообщается, что в кинотеатрах Симферополя "в настоящее время рекламные трейлеры к фильму "Матильда" не транслируются", а данный вопрос был рассмотрен прокуратурой города по обращению депутата ГД Натальи Поклонской.

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Константин Добрынин обратился к Генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить обстоятельства появления прокурорского предостережения по поводу трейлера к фильму "Матильда", которое не имеет номера и даты, передает "Фонтанка".

Добрынин просит принять по результатам проверки соответствующие меры вплоть до привлечения его к уголовной ответственности в случае, если будут выявлены «признаки превышения должностных полномочий, принуждения к отказу от совершенной сделки, и иных противоправных действий.

Адвокат режиссера также обратил внимание Генпрокурора, что "есть основания предполагать, что заместитель прокурора города Симферополя Республики Крым принял к рассмотрению обращение депутата ГД Поклонской, в котором, по сути, выражается несогласие с правовыми выводами и решениями, принятыми Генеральной прокуратурой РФ в конце 2016 и начале 2017 годов".

Читайте также:

Минкульт просит Учителя вырезать из "Матильды" голую грудь балерины

"При этом возможно предположить, что прокурорский работник руководствовался не требованиями российского законодательства и руководящих приказов Генерального прокурора РФ, а иными, в  том числе  коррупционными соображениями", – говорится в письме Добрынина.

"Нам до сих пор трудно поверить, что эта бумага реальна, но если это так, Россию ждут весёлые времена и теперь прокуратура Симферополя, а не Генеральная прокуратура России будет выносить окончательный вердикт о нарушении закона. Поэтому очень ждем реакции Юрия Чайки", - передает издание слова адвоката.

Премьера фильма «Матильда» в России намечена на 25 октября этого года. Впервые кинокартину покажут в Мариинском театре 6 октября, причем это будет первая кинопремьера в современной истории театра. По словам Учителя, после премьеры в кино «Матильда» в 2018 году будет показана на "Первом канале", но уже в формате 4-х серийного фильма.

Ранее экс-прокурор Крыма, а ныне депутат ГД Наталия Полонская направила результаты экспертизы по фильму "Матильда" в Генпрокуратуру России. Эксперты и ученые сделали его экспертизу, изучив трейлеры картины и полный текст сценария. 

Комиссия пришла к выводу, что созданный в фильме образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II «не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила Поклонская в своем публичном ответе. При этом в Кремле заявили, что проводить экспертную оценку еще не завершенного фильма странно.

Позже эксперты СПбГУ не нашли в фильме "Матильда" оскорбления чувств верующих.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Сервис на высоте: пять лучших ресторанов на крышах Петербурга

    В Северной столице сложилась «крышная» ресторанная традиция, а лучшие ее представители - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram