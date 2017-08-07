"Яндекс" запустил сервис бронирования лекарств

Мобильное приложение "Яндекс.Здоровье" вместе с фармацевтической компанией запустило сервис онлайн-бронирования лекарств. Сообщается, что теперь в приложении "Яндекс.Здоровье" появится новая вкладка - "Лекарства".

Если пользователь пойдет по вкладке, то он сможет заказать нужное ему лекарство в ближайшую аптеку. Помимо этого, заказчик получит возможность предварительно ознакомиться с инструкцией приема лекарственных препаратов, ему будет доступна инструкция с показаниями и противопоказаниями, а также список существующих аналогов.

Пока сервис может принимать заказ товаров на сумму выше 500 рублей. Бронируются препараты сервиса "ЗдравСити" группы компаний "Протек", который объединяет 14 тыс. аптек по всей стране.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов стали дешевле примерно на 3,2 %. При этом рынок жизненно необходимых препаратов за первое полугодие 2017 года вырос на 12,3% по сравнению с тем же периодом 2016 года.