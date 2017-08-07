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Ученые: Золото поможет в излечении рака

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© Фото: EmoSurf.com

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Медики надеются, что вскоре химиотерапия перестанет нести с собой массу побочных эффектов.

В университете Эдинбурга выяснили, что частицы золота могут помочь в излечении рака. Об этом передает АБН со ссылкой на результаты исследования.

Ученые обнаружили новые свойства драгоценного металла, которые помогают повышать безопасность лечения рака. Наночастицы золота позволяют повысить эффективность лечения и вместе с тем снизить негативный эффект на здоровые клетки при химиотерапии.

Данные выводы позволили медикам надеяться, что вскоре химиотерапия перестанет нести с собой массу побочных эффектов, так трудно переносимых пациентами. Более того, если эффективность «золотого» метода подтвердится, это можно будет считать победой над раком мозга, поскольку золото безвредно для нервных клеток.

При этом в настоящий момент опыт на людях или животных еще не проводили.

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