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Картина дня: ЧП у Московского вокзала и штраф в 100 тыс рублей

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© Фото: Bantikov.ru

Темы дня

Что произошло с мальчиком, на которого упал фонарь с Московского вокзала и почему ударивший омоновца петербуржец избежал уголовного срока.

Самой популярной новостью дня, по версии «Монитора», стал инцидент на Московском вокзале. Первыми об этом написали «Фонтанка» (08:30), «Бумага» (09:20) и «Деловой Петербург» (09:25).

Стало известно, что семилетнего мальчика придавило упавшим фонарем у Московского вокзала. Инцидент произошел в воскресенье, 6 августа, около полудня, по адресу: Невский проспект, 85. Декоративный фонарь уличного освещения упал на ученика одной из столичных гимназий.

Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, вдавленным переломом лобной кости слева, ушибленной раной мягких тканей головы. Дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Еще одна популярная новость дня – решение суда по ударившему омоновца на акции 12 июня. Шахматист Владимир Абросимов приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает "Фонтанка". Такое решение вынес Дзержинский районный суд, который установил, что Абросимов ударил 25-летнего сотрудника ОМОНа Антона Белика по спине кулаком. Суд признал мужчину виновным в неопасном насилии в отношении сотрудника госвласти. Абросимов признал свою вину.

«Хочу принести извинения потерпевшему. Личной неприязни к нему не испытываю. Прошу не наказывать строго», – заявил сам подсудимый в своем последнем слове.

О нападении на омоновца было объявлено через четыре дня после митинга. Тогда замдиректор Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявлял, что удар был нанесен ножом, а бронежилет спас здоровье бойца. При этом потерпевший сотрудник Росгвардии, который находился в зале суда, гражданский иск не заявлял.

Самыми оперативными 7 июля стали «Бумага», «Фонтанка» и «Невские новости».

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