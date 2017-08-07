В Петербурге проходит акция в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза (ФОТО)

В понедельник вечером, 7 августа, в центре Петербурге проходит серия одиночных пикетов в защиту журналиста "Новой газеты" Али Феруза, которого по суду хотят депортировать из России в Узбекистан. Люди с плакатами растянулись от Аничкова дворца до Думы, сообщила "Санкт-Петерубрг.ру" участница акции анархистка Елена Шендера.

По ее словам, на акцию собрались коло 50 человек, которые поочередно держат около 15 плакатов на необходимом расстоянии друг от друга.

"Пришли анархисты, члены РСД (Российского-социалистического движения), профсоюзные активисты, ЛГБТ. Последние спокойно стоят с флагом и «радужным» зонтом – никто их за «пропаганду» не арестовывает. Полицейские приехали за полчаса до начала акции, но общаются с нами вежливо", - рассказала участница акции.

Среди плакатов с лозунгами освободить журналиста и остановить его депортацию из России можно встретить и необычный транспарант, на котором изображен Жерар Депардье и надпись "Депардье можно, а Али Ферузу нельзя?".

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Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Он является гражданином Узбекистана, утром 1 августа его задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства. Корреспондент работает в "Новой газете" с 2016 года, он вырос на Алтае и после окончания школы уехал в Узбекистан. Впоследствии он покинул эту страну, поскольку его пытались завербовать местные спецслужбы.

В среду, 2 августа, стало известно, что Худоберди Нурматов (настоящее имя журналиста) пытался покончить с собой.

Окончательное решение по делу журналиста будет вынесено во вторник, 8 августа.