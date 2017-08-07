Штраф в 100 тыс. рублей заплатит ударивший омоновца на Марсовом поле шахматист

В понедельник, 7 июля, Шахматист Владимир Абросимов, который ударил сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге 12 июня на Марсовом поле, приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает "Фонтанка".

Такое решение вынес Дзержинский районный суд, который установил, что Абросимов ударил 25-летнего сотрудника ОМОНа Антона Белика по спине кулаком. Суд признал мужчину виновным в неопасном насилии в отношении сотрудника госвласти. Абросимов признал свою вину.

"Хочу принести извинения потерпевшему. Личной неприязни к нему не испытываю. Прошу не наказывать строго", – заявил сам подсудимый в своем последнем слове.

О нападении на омоновца было объявлено через четыре дня после митинга. Тогда замдиректор Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов заявлял, что удар был нанесен ножом, а бронежилет спас здоровье бойца. При этом потерпевший сотрудник Росгвардии, который находился в зале суда, гражданский иск не заявлял.

Протестующие 12 июня от Москвы до Владивостока требовали ответить, откуда у премьер-министра Дмитрия Медведева деньги на яхты и особняки. Поводом для митингов стал фильм ФБК об огромном тайном состоянии премьера. Подробнее о том, что происходило в Петербурге и Москве 12 июня, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".