Ученые обнаружили в мозгу механизм-регулятор сжигания жира

Ученые нашли механизм, помогающий мозгу связывать потребление пищи и расход энергии, сообщает АБН со ссылкой на результаты исследования.

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Ученые изучили механизм, при котором белые жировые клетки получают от мозга сигнал превращаться в бурый жир, который сжигает энергию. Выяснилось, что группа нервных клеток в гипоталамусе, регулирующая аппетит и чувство насыщения, управляет еще и работой жировых клеток.

Открытие этого механизма, как считают иследователи, позволит изучить управление работой этой группой нейронов, что поможет в борьбе с ожирением.