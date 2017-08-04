Мотопарад Harley Days перекроет движение в центре Петербурга

В субботу, 5 августа, в центре Северной столицы состоится мотопарад фестиваля St. Petersburg Harley Days.

Колонна начнет движение на Дворцовой площади в 11:00. Старт парада намечен на 13:00, ориентировочное время движения – один час/

По ходу движения парада улицы будут перекрывать. Так, временно нельзя будет пересечь Невский проспект.

В параде примут участием более трех тыс. мотоциклистов.