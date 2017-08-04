Петербуржцы будут кричать о любви к городу у Петропавловской крепости

У Петропавловской крепости в субботу, 5 августа, пройдет акция, которая посвящена любви к Северной столице. Жители и гости города соберутся, чтобы прокричать: «Питер, я люблю тебя!».

Организаторы хотят собрать более тысячи желающих.

Акция начнется в 20:00.