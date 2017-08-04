Картина дня: санкции, «Зенит-арена» и плохая погода

Главная новость дня, по версии «Монитора», касается новых санкций против РФ. Первыми из петербуржских СМИ об этом написали "Пятый телеканал" (17:25), "Фонтанка" (17:25) и "Деловой Петербур"» (17:35).

Евросоюз расширил санкции против России после ситуации с поставкой турбин немецкого концерна Siemens в Крым. В список попали ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика" – все они партнеры Siemens в России. В начале июля немецкая компания подала иск против представителей "Технопромэкспорта" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Позже 11 июля иск зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Ответчиком по делу выступает также совместное предприятие Siemens и "Силовые Машины" — "Сименс Технологии Газовых Турбин".

Вторая по популярности новость дня касается стадиона "Зенит-арена". Газон на нем вновь поменяют. Его должны заменить перед товарищескими играми сборной России, которые пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Последний раз газон на новом стадионе меняли в мае перед Кубком конфедераций. При этом в конце июня после матча КК на "Зенит-арене" нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду все равно назвал поле "сложным". Глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин спустя почти месяц ответил, что не согласен с Роналду, а стадион был достойного качества.

Третья по популярности новость дня касается погоды на выходных. На город опустятся ливни и грозы. Погода ожидается облачная. Ветер будет юго-западный – 6-11 м/с. Во время грозы его порывы могут достигать 15 метров. На термометрах будет не выше 20 гарусов тепла.

Самыми оперативными 4 августа стали "Фонтанка", "Пятый телеканал" и "Невские новости".