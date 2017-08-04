Угроза взрыва бизнес-центра на Выборгской набережной оказалась ложной

Проверка бизнес-центра по адресу Выборгская набережная, 43 который «заминировали» по анонимному звонку, закончилась

Специалисты не обнаружили е взрывчатых веществ и устройств.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», из-за звонка в здании проводилась эвакуация. Была перекрыта проезжая часть.