В России научились тушить пожары на расстоянии в три километра

В Пермском научно-исследовательском институте разработали прибор, который позволяет потушить пожар и нейтрализовать вредные химические вещества с расстояния в три километра.

Устройство похоже на боевой снаряд. К очагу возгорания оно доставляется с помощью выстрела из настоящего армейского миномета, сообщают Аргументы недели.

В этом устройстве используются материалы разной прочности, в том числе алюминий. За счет этого при падении алюминиевый контейнер легко разрушается, и пожаротушащее вещество распыляется на горящем участке леса.

«Уникальность применения мин состоит в том, что даже небольшие пожары можно тушить с большого расстояния без риска для жизни сотрудников МЧС, – рассказал один из разработчиков мины, доктор технических наук, профессор кафедры механики и математического моделирования университета Олег Пенский. – Классические методы требуют выброски парашютных десантов, окапывания рвами горящей территории, использования самолетов».