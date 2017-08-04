Ремонт на три месяца ограничит движение на Васильевском острове

В Петербурге с понедельника, 7 августа, будут закрыты 18-19 линии Васильевского острова, сообщают в городской административно-технической инспекции.

Эти дороги будут открыты лишь 4 ноября. Движение прекратится от Малого до Среднего проспекта, а также от Среднего до Большого проспекта.

Сейчас «Теплосеть» проводит масштабный ремонт тепломагистрали «Восточная», которая проходит вдоль всего Большого проспекта В.О. Длина трубы – почти 6 километров.