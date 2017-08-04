Забег с препятствиями 5 августа ограничит движение по Светлановскому проспекту

В субботу, 5 августа, с 7:30 до 20:00 в связи с проведением забега с препятствиями «Стань человеком – Санкт-Петербург» движение транспортных средств по Светлановскому проспекту будет ограничено, сообщает КРТИ.

На участке от улицы Жака Дюкло до улицы Вернадского будет периодически приостанавливаться движение продолжительностью не более 10 минут.

Забег проводит фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура».