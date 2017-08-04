Зрителей матча «Зенит» - «Спартак» до стадиона на Крестовском довезут 92 автобуса

Зрители футбольного матча на «Знит-арене» между петербургским клубом и московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 6 августа, смогут добраться до стадиона на бесплатных автобусах.

На обслуживание трех маршрутов «Пассажиравтотранс» направит 92 двухсекционных автобуса, которые начнут отправляться от станций метро за три часа до начала матча

С 17:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от ст. метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от ст.м. «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от ст. метро «Чкаловская» до Спортивной ул.

После окончания матча, с 22:00 до полуночи автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4,S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская».

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 20:00.