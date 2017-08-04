В санаториях Петербурга остаются двое пострадавших от теракта в метро

В санаториях Курортного района Петербурга по-прежнему остаются двое жителей города, которые пострадали при теракте в метро, сообщает вице-губернатор Анна Митянина. Всего в санатория города пролечились 20 пострадавших.

Накануне, 3 августа, она писала в своем Twitter, что все пострадавшие при взрыве выписаны из больниц, подведомственных комздраву. Стационарное лечение в федеральных и ведомственных учреждениях здравоохранения получают еще две пациентки. Одна из их находится в НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена после операции на кисть, а вторая в Центре им. Никифорова, где получает реабилитационное лечение.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», петицию с требованием выплаты компенсаций пострадавшим при теракте в Петербурге, которая появилась на сайте Change.org, подписали около 1000 человек.

Согласно официальным данным Смольного, без выплат остались 15 пострадавших при взрыве в метро 3 апреля. Из 82 заявлений право на получение различных выплат получили 67 человек. При этом создатели петиции пишут о 25 людях, не получивших денег от государства.

Взрыв в метро Петербурга произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», смертник взорвал бомбу. Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.