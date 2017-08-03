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Блогер Варламов сравнил парк 300-летия Петербурга с полем боя

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© Фото: KudaGo.com

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«Все как на войне!» — написал он.

Российский блогер и урбанист Илья Варламов опубликовал пост о парке 300-летия Петербурга, в котором обратил внимание на горы строительного мусора на территории пляжа, которая прилегает к парку.

«Перепады высот помогают людям прятаться в естественной тени и ощущать себя в военных окопах. Ловушки из прутьев помогают посетителям развивать внимательность. Все как на войне!» — написал Варламов.

Кроме того, он обратил внимание на отсутствие современного благоустройства. В главной рекреационной зоне города не хватает таких банальных вещей, как мусорные баки, считает блогер.

Фонд Варламова «Городские проекты» — это общественное движение, работающее в сфере урбанистики. Вместе с парком 300-летия члены фонда также посетили остров-парк «Новая Голландия». Видео-исследование об этих зонах отдыха называется «Жуть и красота».

Канал varlamov на Youtube
 

Ранее Варламов назвал главной проблемой Северной столицы кирпичного цвета железные двери в зданиях 18 - 19-го века. По его мнению, они не сочетаются с обликом Культурной столицы.

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