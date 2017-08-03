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К РПЦ может перейти территория парковки в Комарово

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Рядом находится детская площадка.

Еще два участка в поселке Комарово (Курортный район Петербурга), помимо отданных ранее 47 соток, могут также отойти РПЦ, сообщает Новая газета.

По информации издания, на одном из них в настоящий момент уже почти закончено возведение часовни местного прихода храма Сошествия Св. Духа – на парковочной площадке возле легендарного некрополя. При этом разрешительной документации для такой постройки нет. Ее настоятель сообщил изданию, что согласовать получится задним числом, «когда соберем все отрицательные заключения и отнесем губернатору, а он примет политическое решение».

Этот участок в 34 кв. м, учтенный в кадастре лишь 27 июля этого года, сформирован под высоковольтной линией и, согласно официально представленным данным, в аренду не сдавался. Еак следует из данных РГИС, вся территория участка имеет обременения по трем статьям: «зона градостроительных ограничений», «единая охранная зона», «охранная зона воздушных линий электропередач».

Такие обстоятельства, как сообщают муниципальные депутаты, уже несколько лет не позволяют им оформить уже существующую парковку. Отказные письма ссылаются к запретам, которые ограничивают в охранной зоне ЛЭП не только строительство, но проведение «любых мероприятий, связанных с большим скоплением людей», а также устройство спортивных и детских площадок, гаражей, стоянок и даже загонов для скота».

Некоторое время назад на это место перенесли так называемую домовую церковь  -  ее позволил поставить на своем участке на Ленинградской улице один из прихожан. Позже началось постепенное подминание прилегающей территории, включая и детскую площадку. Если строительство продолжится то, как сообщает издание, с детской площадкой будет покочено.

Без необходимого согласований ранее застраивалась и территория митрополичьей резиденции на Каменном острове.

Накануне, 2 августа, руководитель фракции «Яблоко» в петербургском  ЗакСе Борис Вишневский предложил комитету имущественных отношений (КИО) уточнить, на каких основаниях РПЦ было бесплатно передано почти полгектара городской земли в элитном курортном поселке Комарово.  

Депутат просит КИО сообщить, какие именно здания и сооружения религиозного или благотворительного назначения находятся по указанному адресу, так как только в этом случае по закону РПЦ могла получить землю на таких условиях.

«На мой взгляд, эта передача крайне сомнительна (чтобы не сказать больше). СМИ сообщают, что там находится дача митрополита и более никаких сооружений. Дача Варсонофия не относится к имуществу религиозного или благотворительного назначения.  С какой стати попы должны получать эту землю (которую они сейчас арендуют) бесплатно? Хотят – пусть покупают на торгах. РПЦ не самая бедная в стране организация», - написал Борис Вишневский в Facebook.  

Ранее комитет имущественных отношений и петербургская епархия заключили договор о безвозмездной передаче в собственность церкви участка 47 соток на улице Васильева, 4. Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году Смольный передал землю РПЦ по договору долгосрочной аренды (до 2062 года), однако РПЦ предпочла право собственности, теперь не нужно будет платить за участок.

В феврале текущего года в безвозмездное пользование РПЦ был передан Сампсониевский собор. В 2016 году церкви также отдали Смольный собор. Более того, в Петербурге за 2017 год отреставрируют 37 храмов за счет средств бюджета.

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