На «Зенит-арене» сделают отдельную трибуну для студентов

На стадионе «Зенит-арена» появятся отдельные места для студентов петерубржских вузов, заявил президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко на встрече с вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным.

Учащиеся вузов получат отдельную зону на трибунах с привязанной к ним зоной гостеприимства, где будут цвета их университетов.

«"Зенит" – единственный клуб в России, у которого большинство – около 39-40% – это аудитория 18-24 лет. Студенты будут находиться в выделенной зоне, как дома», – приводит «Фонтанка» слова Фурсенко.

Также президент «сине-бело-голубых» уточнил, что городу и клубу необходимо будет решить все проблемы, которые возникли за годы строительства стадиона на Крестовском.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.