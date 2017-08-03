С Дегтярного переулка вывозят брусчатку

В четверг, 3 августа, ГУДП «Центр» начал демонтаж брусчатки в
По информации общественников, брусчатку на месте, где был испытан первый в мире трамвай, увозят на некий склад, а рельсы хотят сдать на металлолом.
Фото: Красивый Петербург
Кроме того, «Красивый Петербург» считает, что уже в понедельник, 7 августа, в переулок прибудет тяжелая техника, и начнется капитальный ремонт дороги, который превратит пешеходное пространство в 4-полосную асфальтовую дорогу.
Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) счел нецелесообразным создание пешеходной зоны в
Получить комментарий КРТИ по поводу вывоза брусчатки не удалось.