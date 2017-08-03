Смольный проигнорировал требование ФАС о переносе торгов по рекламе

Смольный не стал выполнять требование Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая призвала комитет по печати Петербурга изменить торги на размещение рекламы, стартвоая цены которых составляет 985 млн рублей.

Комитет по печати завершил прием заявок на участие в этих торгах - на 23 лота поступило 40 предложений, приводит «Фонтанка» заявление председателя комитета Сергея Серезлеева.

Рассмотрения заявок состоится 11 августа, в итоги торгов планируется провести 24 августа.

Накануне ФАС обязал комитет изменить способ оценки заявок в части оценки ценового предложения и доли социальной рекламы, а также устранить «неопределенные формулировки и продлить срок рассмотрения предложений».

Торги дают право десятилетней аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций. Они были объявлены 2 июня этого года. Стартовая цена контрактов - 985 млн рублей.