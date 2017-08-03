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За «Лахта центром» появится центр парусного спорта

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© Фото: neshitoff / LiveJournal
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    Его строительство должно начаться в коне августа.

    В конце августа 2017 года в Лахте должно стартовать строительство будущего крупного центра парусного спорта, которое продлится до 2020 года. В 2013 году «Газпром» планировал вложить в проект 60 млн долларов, но фактически к стройке начали готовиться только сейчас, сообщает «Фонтанка».

    Согласно техническому заданию на проектирование, основным сооружением на месте порта «Геркулес» станет яхт-центр площадью 3600 квадратных метров. В нем разместятся помещения для посетителей, зал для попечительского совета яхт-клуба в виде капитанского салона, с отдельными санузлами и подъемниками из кухни. Также в нем будут поострены пять отдельных кабинетов, один из которых  будет оборудован собственной комнатой отдыха, санузлом и душем. 

    Фото: zakupki.gov.ru
     

    Кроме того, за «Лахта центром» появится новая высокая башня для наблюдения за парусными регатами.

    Над яхт-центром маяком должна взвиться на 47 метров медиабашня с четырьмя стеклянными этажами, с которой официальные лица смогут следить за регатами. Рядом будут работать комментаторы соревнований. Для гостей мероприятий в порту построят эксклюзивный бутик-отель на 65 стандартных номеров класса "люкс" и пять ВИП-пентхаусов и вертолетную площа

    Управляющим комплекса станет Владимир Любомиров, который в свое время построил яхт-клуб «Териоки», также является совладельцем «Геркулеса»

    Против строительства комплекса вступили жители южной части Лахты. Они требуют от властей вместо яхт-центра создать на территории «Геркулеса» и исторической усадьбы Стенбок-Фермора парк.

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