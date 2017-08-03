В Петербурге матчи на «Зенит-арене» ограничит движение транспорта

В Петербурге ограничат движение транспорта в связи с футбольными матчами на стадионе «Зенит-арена, сообщает пресс-служба КРТИ.
С 00:00 по 23:59 3, 6 и 13 августа запрещено движение на следующих участках дорог:
- Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина;
- улица Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта;
- Южная дорога;
- Северная дорога.
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В это же время запрещена остановка транспорта на следующих дорогах:
- Северная дорога;
- Южная дорога;
- улица Савиной;
- Морской проспект от Петроградской улицы до Гребной улицы;
- Гребная улица;
- улица Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта;
- Крестовский проспект от улицы Рюхина до Южной дороги;
- Бодров переулок;
- Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы;
- Яхтенная улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина;
- Беговая улица от Приморского проспекте до улицы Савушкина.
С 22:00 до 23:59 3, 6 и 13 августа полностью закрыты:
- Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы;
- Яхтенная улица от Приморского проспекта до улицы Савушкина.