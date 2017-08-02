В Петербурге дешевеют яблоки и бананы

В магазинах Петербурга за две недели с 17 по 31 июля на 15,48 рубля (в процентном соотношении на 40%) подешевел салат в горшочках. Также значительно дешевле стали бананы, груши, яблоки и помидоры, следует из данных очередного подсчета «зеленого индекса» АБН и «Эхо Москвы».

Фото: АБН

По словам директора Национального союза производителей овощей Михаила Глушкова, причиной резкого удешевления продукта может быть то, что салат быстро портится. «Скорее всего, тепличные комбинаты собрали урожай, и у них салат портится. Салат – это же та продукция, которую в течение трех-пяти дней надо реализовать. Поэтому вот такой провал цен», — заявил он.

Кроме того, что дешевеют почти все фрукты и овощи, можно выявить и негативные тенденции. Так, вторую неделю подряд в петербургских магазинах дорожают огурцы. С 17 по 31 июля один килограмм этих овощей в среднем стал стоить 71,4 рубля с ростом на 6,4 рубля, в то время как на прошлой неделе огурцы стоили 65 рублей за килограммненмого подорожал лук. и дорожали на 2,4 рубля.

Кроме того, немного подорожал лук.