Петербург отпраздновал День ВДВ (ФОТО)

В Петербурге прошло празднование Дня ВДВ. Судя по фотографиям, которые выкладывали жители и гости города в социальных сетях, на этот раз ни один фонтан города не пострадал.

В этот раз десантникам не повезло с погодой – лил дождь, дул шквалистый ветер. Тем не менее, день ВДВ на улицах Северной столицы отмечали тысячи людей.

Центральной площадкой праздника сал парк 300-летия Петербурга. С 15 часов дня и до 18 там проходили показательные выступления десантников, которые демонстрировали мастерство рукопашного боя, а также под открытым небом можно было увидеть выставку, как менялась форма воинов-десантников, как выглядит парашютно-десантное вооружение и экипировка.

Фото: shakirov_vladislav, enuta, kudryavtseva13.05 – instagram.com, vk.com/raoo.opora