Картина дня: Трамп и КАД

Самая популярная тема дня, по версии Монитора, касается санкций США. Об этом первыми среди петербургских СМИ написали «Пятый канал» (17:32), «Санкт-Петербург.ру» (18:00) и «Фонтанка» (18:00).

Закон о новых санкциях против РФ подписал президент США Дональд Трамп. Он, к примеру, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла обо всех таких проектах на территории РФ с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки

Законопроект также предполагает, что США наложит санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн за год или $1 млн единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

Вторая по популярности тема дня касается КАД. На его развязке с Пулковским шоссе перекроют две полосы. В период с 3 по 13 августа 2017 года будет организованно перекрытие полосы безопасности, первой и второй полос, а с 14 по 26 августа 2017 года перекрытие третьей и четвертой полос движения.

Здесь будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Самыми оперативными 2 августа стали «пятый канал», «Фонтанка» и «Невские новости».