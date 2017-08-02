В Петербурге трамвай №6А временно прекратит работу днем

Со следующего понедельника, 7 августа, трамвай №6А перестанет работать в дневное время. Продлится это неудобство три дня, сообщают в «Горэлектротрансе».

С 7 по 9 августа трамвай не будет ходить с 10:00 до 14:00. Ограничения введены для того, чтобы рабочие могли заниматься резкой ветвей деревьев.

Так, трамвайное движение по Кронверкскому проспекту от Кронверкской улицы до Каменноостровского проспекта временно закрывается.