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В Петербурге трамвай №6А временно прекратит работу днем

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© Фото: МИА МИР

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В это время рабочие будут срезать ветки деревьев.

Со следующего понедельника,  7 августа, трамвай №6А перестанет работать в дневное время. Продлится это неудобство три дня, сообщают в «Горэлектротрансе».

С 7 по 9 августа трамвай не будет ходить с 10:00 до 14:00. Ограничения введены для того, чтобы рабочие могли заниматься резкой ветвей деревьев.

Так, трамвайное движение по Кронверкскому проспекту от Кронверкской улицы до Каменноостровского проспекта временно закрывается.

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