Арки Володарского моста продали на аукционе за 100 тыс рублей

В среду, 2 августа, старые арочные пролеты Володарского моста были проданы на аукционе «Фонда имущества».

Сооружения, которые город оценил в один рубль, подорожали в ходе торгов в сто тысяч раз — были куплены за 100 тыс. рублей. Претендентов на торгах было трое, победителем оказался Андрей Горбань

Теперь их покупатель должен самостоятельно вывезти фермы, владельцем которых является Петербург.

Арочные железобетонные фермы Володарского моста были демонтированы в 1986 году. В настоящий момент эти конструкции находятся в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Длина каждой из двух ферм – 100 метров, а ширина – 27 метров.

В годы ВОВ Володарский мост использовался как дублер Финляндского железнодорожного моста.

В 1970—1971 годах была проведена реконструкция отдельных его частей. В 1985 году проходивший под мостом плавучий док задел крылья сооружения, блокировав разводной механизм. Позже приборы показывали прогиб пролетных строений до 30 сантиметров, который постепенно увеличивался. В 1986 году мост был закрыт на реконструкцию. В результате от старого сооружения остались только опоры, которые стали шире.