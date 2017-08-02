В Петербурге руководство мясоперерабатывающего завода «Рубеж» отправили в тюрьму на восемь лет

Московский районный суд Петербурга вынес приговор руководителям ранее крупнейшего в России мясоперерабатывающего завода «Рубеж» Ивану Капитонову, Василию Верюжскому и Павлу Кукенко. Их осудили за мошенничество и ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Суд доказал, что в октябре 2009 совладельцы группы компаний «Рубеж» Капитонов и Верюжский купили фирму, обладающую тарифными квотами на ввоз мяса в Россию рыночной стоимостью более 1,7 млрд рублей.

Кукенко, выступая посредником в сделке, обещал владельцу компании, что после купли-продажи он будет включен в состав бенифициаров бизнеса. После этого он был полностью отстранен от получения прибыли.

«Кроме того, Капитонов и Верюжский создали условия для лишения одного из банков города права на обращение взыскания на имущество подконтрольной им организации, в результате чего банку причинен ущерб на сумму около 3 млрд рублей», – сообщают в суде

Суд приговорил Капитонова и Верюжского к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей каждого. Их коллега Кукенко осужден на три года лишения свободы, но за время следствия он успел фактически отбыть наказание, поэтому его освободили в зале суда.

До 2008 года «Рубеж» занимал около 10% российского рынка импорта мяса, а также активно развивал собственное производство в РФ.