В петербургском метро посчитали требования Ространснадзора абсурдными

В петербургской подземке не согласны с позицией Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, которая посчитала, что очереди у входов на станции связаны с недостаточной подготовкой метро к новым условиям работы.

«Это абсурд. Заявление этой организации комментариям не подлежит», - приводит «Фонтанка» слова пресс-служба подземки.

В метро Петербурга также уточнили, что перед тем, как вносить правки в требования транспортной безопасности, надо учитывать пассажиропоток основного городского транспорта.

Прежде Ространснадзор посоветовал поставить больше рамок и брать пример со столицы.

На прошлой неделе петербургское метро проводило эксперимент, проверяя всех "звенящих" на рамках пассажиров. Из-за этого 24 июля с перебоями работали станции "Звенигородская" и "Спасская", а на "Электросиле" постоянно образовываются очереди.

Начальник подземки Владимир Гарюгин рассказал, что тотальная проверка пассажиров некоторых станций петербургского метро – это обязательные требования Ространснадзора и прокуратуры. По его словам, то, что жители Северной столицы могли видеть последние дни – еще пустяки, по сравнению с тем, что их может ожидать в будущем.

В итоге метрополитен попросил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко отказаться от тотального досмотра пассажиров. Минтранс уже признал неэффективным тотальный контроль пассажиров.