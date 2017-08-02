Сотрудник Аграрного университета получил условный срок за взятку в 200 тыс. рублей

Топ-менеджер Аграрного университета (СПбГАУ) Израиль Глузман получил четыре года за условно за получение взятки в размере 200 тыс. рублей. Такое решение в среду, 2 июля, вынес Пушкинский районный суд Петербурга.

Выяснилось, что Глузман получил эти деньги за возможность подписания договора аренды одного из помещений университета. Позже он признал свою вину.

Кроме условного срока, осужденный получил запрет занимать руководящие должности в течение двух лет и штраф в размере семи млн рублей.

Теперь суд должен рассмотреть дела в отношении еще трех сотрудников СПбГАУ. Специалист по учебно-методической работе Любовь Муканова подозревается в содействии незаконной сделке, а декан юридического факультета Исабала Зейналова обвиняется в получении 300 тыс. рублей от студентов вуза.

Также начальник административно-правового управления университета Руслан Магомаев проходит по делу о мошенничестве на 1,5 млн рублей.