В Петербурге ФСБ обыскала офис «Парнас-М» из-за невыплаченных кредитов

Сотрудники полиции и ФСБ утром во вторник, 1 августа, нагрянули в офис колбасного завода «Парнасе-М» в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество».

Инициатором возбуждения дела в отношении должностных лиц «Парнаса-М» стал петербургский филиал Россельхозбанка. Представители банка, по предварительной информации, подали заявление в следственное управления Центрального УМВД по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, сообщает «Фонтанка».

Ранее в «Парнас-М» сообщили, что информация об обысках в их офисе – «фейк».

В 2009 году арбитражный суд ввел в отношении предприятия процедуру внешнего управления. Ранее «Парнас-М» хотел сам себя признать банкротом.

В 2013 году внешний управляющий Владимир Ганжин ходатайствовал об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Суд утвердил его.