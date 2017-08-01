В Петербурге в офис «Парнас-М» нагрянули сотрудники ФСБ

Днем во вторник, 1 августа, в помещение дирекции компании «Парнас-М» в 8-м Верхнем переулке зашел следователь в сопровождении сотрудников ФСБ. Мероприятия продолжаются по настоящее время, сообщает «Фонтанка».

ФСБ пока не дало комментариев по поводу своего визита, а на предприятие опровергают информацию об обысках.

В 2009 году арбитражный суд ввел в отношении предприятия процедуру внешнего управления. Ранее «Парнас-М» хотел сам себя признать банкротом.

В 2013 году внешний управляющий Владимир Ганжин ходатайствовал об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве. Суд утвердил его.