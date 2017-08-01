На Петроградской стороне появились велодорожки

В Петербурге завершено строительство велосипедных дорожек по набережным Петроградской стороны, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Готовность веломаршрутов по набережным Фонтанки по состоянию на конец июля составила 60%. Их обещают достроить до конца этой недели.

Также в Петербурге должно завершиться обустройство дорожек на Арсенальной и Свердловской набережных. Еще две трассы для велосипедистов, от Гражданского проспекта до центра города и от Выборгского шоссе до улицы Руставели по проспекту Луначарского обещают построить к концу лета.

Таким образом, в Северной столице в 2017 году должны появиться 40 километров велодорожек. Общая их длина на Петроградском острове составит 14 километров, а на набережной Фонтанки - 5 километров.

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План по велосипедизации Петербурга на 2017 год был утвержден комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) еще в январе. Согласно ему, к 15 июля планировалось построить пять веломаршрутов общей протяженностью 43 километра, на их обустройство из бюджета дополнительно запросили 130 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей было выделено на проектирование и строительство велодорожек на набережной реки Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Позже сроки окончания строительства велодорог были скорректированы.

Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Институт «Стройпроект» разработал маршруты «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «станция метро «Крестовский остров» — Гренадерский мост» за 4,7 млн рублей, а «Гильдия современных проектов» оформила маршруты по Гражданскому проспекту до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели за 8,4 млн рублей.