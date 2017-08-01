  • 1 Август 2017
USD 02.08.2017 59.8454 +-0.2179
USD ММВБ 16:16 59.76760  
EUR 02.08.2017 70.7313 +0.2710
EUR ММВБ 16:16 70.5780  
Нефть($) 01.08.2017 52.31 0.72
Нефть(p) 01.08.2017 3130.51 +31.84

На Петроградской стороне появились велодорожки

Автор:


© Фото: modny.spb.ru

Темы дня

Всего в этом году в Петербурге запустят 40 километров велодорог.

В Петербурге завершено строительство велосипедных дорожек по набережным Петроградской стороны, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Готовность веломаршрутов по набережным Фонтанки по состоянию на конец июля составила 60%. Их обещают достроить до конца этой недели.

Также в Петербурге должно завершиться обустройство дорожек на Арсенальной и Свердловской набережных. Еще две трассы для велосипедистов, от Гражданского проспекта до центра города и от Выборгского шоссе до улицы Руставели по проспекту Луначарского обещают построить к концу лета.

Таким образом, в Северной столице в 2017 году должны появиться 40 километров велодорожек. Общая их длина на Петроградском острове составит 14 километров, а на набережной Фонтанки - 5 километров. 

Читайте также:

Далеко ли Петербургу до Амстердама, или как «велосипедизируют» Северную столицу

План по велосипедизации Петербурга на 2017 год был утвержден комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) еще в январе. Согласно ему, к 15 июля планировалось построить пять веломаршрутов общей протяженностью 43 километра, на их обустройство из бюджета дополнительно запросили 130 млн рублей. Еще 4,5 млн рублей было выделено на проектирование и строительство велодорожек на набережной реки Фонтанки в рамках проекта «Твой бюджет». Позже сроки окончания строительства велодорог были скорректированы.

Контракты на проектирование достались двум компаниям. «Институт «Стройпроект» разработал маршруты «Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны» и «станция метро «Крестовский остров» — Гренадерский мост» за 4,7 млн рублей, а «Гильдия современных проектов» оформила маршруты по Гражданскому проспекту до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели за 8,4 млн рублей. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пиво, виски, рок-н-ролл: лучшие бары с живой музыкой в Петербурге

    Для любителей тяжелого или не тяжелого рока, а также мелодичного рок-н-рола «Санкт-Петербург.ру» подготовил несколько вариантов баров в центре города с живыми выступлениями музыкантов.

    читать далее →

    «Не взлетим, так поплаваем!»: лучшие аквапарки и бассейны Петербурга

    Если этим летом не удалось улететь на море, а погода в области не позволила искупаться за городом, то вам будет полезна подборка «Санкт-Петербург.ру» лучших аквапарков и бассейнов Северной столицы, где возможно разовое посещение.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.07.17
    В Санкт-Петербурге началось обновление трамвайной сети
    27.07.17
    Лазерная эпиляция в Санкт-Петербурге от "Лазер Эстетик"
    25.07.17
    Чем может помочь опытный юрист?
    25.07.17
    Цветы в интернет-магазине
    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm